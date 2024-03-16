Месси мощно «отреагировал» на кричалки о Роналду

В ночь на четверг в Кубке чемпионов КОНКАКАФ проходил матч между «Интер Майами» и «Нэшвиллом». Как сообщает Daily Mail, по ходу первого тайма фанаты «Нэшвилла» принялись скандировать фамилию Криштиану Роналду, пытаясь сбить с толку Лионеля Месси. Сложно сказать, слышал ли это аргентинец, но уже через 14 секунд он забил гол! Если Месси слышал фамилию Роналду, то его реакцию можно называть мощной. Кстати, «Интер Майами» выиграл матч со счётом 3:1.

Напомним, что за «Интер Майами» Лионель Месси выступает с прошлого лета. В клуб МЛС аргентинец перебрался в статусе свободного агента после двух сезонов в «ПСЖ».