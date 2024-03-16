«Интер Майами» выпустил заявление по травме Месси

«Интер Майами» опубликовал официальный отчёт о состоянии Лионеля Месси после недавней травмы.

Звёздный аргентинец был заменён на 50-й минуте матча Кубка чемпионов КОНКАКАФ против «Нэшвилла» (3:1), в котором отметился голом и результативной передачей. 36-летний футболист получил травму, из-за которой, как предполагалось, пропустит ближайший матч против «Ди Си Юнайтед».

«После проведения медицинского обследования было установлено, что Лионель Месси получил незначительную травму подколенного сухожилия правой ноги, в результате чего, как ожидается, не сыграет 16 марта», – приводит журналист Хосе Армандо заявление клуба.