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США. МЛС

«Интер Майами» выпустил заявление по травме Месси

16 Марта 2024 • 02:48 Комментировать
Ди Си Юнайтед
...
Интер Майами
Через 17 ч. 53 мин.

«Интер Майами» опубликовал официальный отчёт о состоянии Лионеля Месси после недавней травмы.

Звёздный аргентинец был заменён на 50-й минуте матча Кубка чемпионов КОНКАКАФ против «Нэшвилла» (3:1), в котором отметился голом и результативной передачей. 36-летний футболист получил травму, из-за которой, как предполагалось, пропустит ближайший матч против «Ди Си Юнайтед».

«После проведения медицинского обследования было установлено, что Лионель Месси получил незначительную травму подколенного сухожилия правой ноги, в результате чего, как ожидается, не сыграет 16 марта», – приводит журналист Хосе Армандо заявление клуба.

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