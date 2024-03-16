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США. МЛС

Бразилец Роналдо сделал выбор между Месси и Роналду

16 Марта 2024 • 00:22 Комментировать

Бывший футболист Роналдо, победитель чемпионата мира в составе сборной Бразилии, выбрал лучшего между нападающими Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

У экс-игрока «Барселона» и «Реала» спросили, кто является лучше, Месси или Роналду, на что бразилец ответил: «Месси». Видеоинтервью с Роналдо было опубликовано на Youtube-канале Mail Sport Football.

Напомним, Лионель Месси в настоящее время выступает за «Интер Майами», а Криштиану Роналду за саудовский клуб «Аль-Наср».

Напомним, Месси восемь раз получал «Золотой мяч», который вручается лучшему футболисту мира по итогам года. У Роналду пять подобных наград.


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