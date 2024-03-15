Альба высказался о травме Месси

«Лионель всегда хочет выходить на поле и помогать своей команде. Но нужно узнать результаты медицинского обследования. Надеемся, что там ничего серьезного, и он поможет нам в следующем матче. Месси – ключевой футболист команды», - передает слова испанского футболиста AS.