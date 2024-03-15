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США. МЛС

Альба высказался о травме Месси

15 Марта 2024 • 12:37 Комментировать

Защитник американского клуба «Интер Майами» Жорди Альба высказался о повреждении одноклубника Лионеля Месси.

«Лионель всегда хочет выходить на поле и помогать своей команде. Но нужно узнать результаты медицинского обследования. Надеемся, что там ничего серьезного, и он поможет нам в следующем матче. Месси – ключевой футболист команды», - передает слова испанского футболиста AS.

Напомним, что 36-летний аргентинец получил повреждение по ходу поединка против «Нэшвилла» в рамках 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Он получил болезненный удар по ноге и был заменен во втором тайме.

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