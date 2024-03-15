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США. МЛС

Месси уделывает Роналду на его же поле: Лионель снялся в рекламе саудовского бренда в образе шейха

15 Марта 2024 • 12:00 Комментировать (5)

На днях саудовский бренд элитной одежды Sayyar выкатил рекламный видеоролик с Лионелем Месси, который стал амбассадором компании. Таким способом аргентинский футболист снова переиграл своего главного конкурента — Криштиану Роналду, который с января 2023 года выступает за саудовский «Аль-Наср». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает, в чём ещё Месси превзошёл Роналду.

Трофеи

За свою продолжительную карьеру Роналду успел поиграть за разные клубы: «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» Мадрид, «Ювентус» и «Аль-Наср». Во всех командах португалец выигрывал трофеи, за исключением саудовского коллектива. Да, «Аль-Наср» стал победителем Арабской лиги чемпионов в межсезонье, но этот турнир не является официальным. Всего на счету Роналду 34 выигранных титула с учётом сборной Португалии.

В карьере Месси было всего три команды: «Барселона», «ПСЖ» и «Интер Майами», но большую часть времени он провёл в каталонском коллективе. Стоит сказать, что Месси завоевал огромное количество трофеев с «Барселоной», пару раз успел выиграть чемпионат Франции и стать обладателем Суперкубка страны, а также привёл «Интер Майами» к первому в истории титулу, одержав победу в Кубке лиг. Всего в копилке Месси находится 43 трофея.

«Золотые мячи»

«Золотой мяч» является самой престижной в футболе индивидуальной наградой, которая каждый год вручается всемирно известным французским журналом France Football.

За свою карьеру Роналду получил пять наград, однако и здесь он значительно уступает Месси, на счету которого восемь выигранных «Золотых мячей». Отметим, что аргентинец является рекордсменом по данному показателю, а свой последний приз Месси получил совсем недавно (в 2023 году), в отличие от Роналду, который не выигрывал с 2017 года.

Саудовская Про-лига – МЛС

В конце 2022 года прогремела новость о переходе Роналду в саудовский «Аль-Наср» после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед». Весь футбольный мир был шокирован тем, что португалец вместо продолжения европейской карьеры выбрал деньги шейхов.

Летом 2023 года уже было известно, что Месси покинет «ПСЖ». Сообщалось, что в услугах игрока заинтересован саудовский «Аль-Хиляль», который был готов дать аргентинцу зарплату в размере 500 миллионов евро, что на 300 миллионов больше, чем у Роналду. Если бы переход состоялся, это был бы сильнейший удар по самолюбию португальца, но Лео пошёл другим путём – он выбрал мечту вместо денег и оказался в более престижной лиге, подписав контракт с «Интер Майами». Сам футболист позже признался, что никогда в карьере не обсуждал финансовые условия с клубами, а всегда соглашался с предложениями.

Саудовская Аравия

Нельзя не отметить, что с 2022 года Месси является официальным послом туризма в Саудовской Аравии, а теперь он стал амбассадором Sayyar. Таким образом, Месси уделал Роналду даже на его поле, ведь местные шейхи сделали ставку на аргентинца, выступающего в другой лиге, а не на португальца, играющего в местной команде.

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Роналду стал лицом приложения для похудения

Дмитрий Миляев

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси МЛС Саудовская Аравия ещё теги
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Комментарии (5) Все комментарии
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Alex1972
15 Марта 2024 в 14:36
Месси уделал Авейру?.. Что за бред?.. Чтобы уделать "Киркорова" уже давно достаточно только фамилии Месси.. А-ха-ха-ха... 😀😂🤭🍓🎸🪠
ингерман
15 Марта 2024 в 14:23
ай дишовыя вбросы.. оне думають што мы тут риагироваць сильна будем на енту бряхню.. А-ха-ха-ха! )))
One Live
15 Марта 2024 в 13:39
Выбрал мечту вместо денег.
Оказывается Месси мечтал играть в самой престижной лиге мира МЛС)))
Дима жжет)))
В АПЛ напряглись, они то думали, что их лигу смотрит весь мир, а оказывается весь мир следит за МЛС)))
ЛЧ - вообще турнир для лохов!
GlorReala
15 Марта 2024 в 12:45
все прекрасно понимают что всё это делается ради хайпа..))
Вайнах 06
15 Марта 2024 в 12:14
Да вы осторожнее с заголовками то, иначе цветнобородая прям перед монитором коней двинет с буем в руках)
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