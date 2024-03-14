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США. МЛС

«Интер Майами» может потерять Месси

14 Марта 2024 • 12:10 Комментировать

Звезда «Интер Майами» Лионель Месси рискует не сыграть в следующем поединке регулярного сезона МЛС против «Ди-Си Юнайтед». У 36-летнего аргентинца возникли проблемы с мышцами правой ноги.

«У Лео перегружены мышцы правой ноги. Я не хочу подвергать его риску. В последнее время он испытывает дискомфорт. Думаю, в предстоящем матче он не сыграет», - рассказал наставник команды Херардо Мартино в интервью Sportskeeda.

В нынешнем сезоне МЛС Месси провел три поединка. На счету аргентинского форварда три забитых мяча и одна результативная передача. За «Интер Майами» он выступает с лета 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Херардо Мартино Интер Майами ещё теги
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