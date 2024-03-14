Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

Месси передал привет Роналду: «Интер Майами» подавил «Нэшвилл» и прорвался в четвертьфинал Лиги чемпионов КОНКАКАФ

14 Марта 2024 • 05:25 Комментировать
Интер Майами
3:1
Нэшвилл

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ «Интер Майами» встречался с «Нэшвиллом».

Протокол игры  
Интер Майами3:1Нэшвилл
(1:0) Суарес Луис8'  
(2:0) Месси Лионель23'  
(3:0) Тейлор Роберт63'  
  90'Сарридж Сэм (3:1)
Коллендер ДрейкАвилес ТомасКривцов Сергей 77' (Аллен Ноа ( 77') Фрейре НиколасГрессель ЮлианАльба ЖордиРедондо ФедерикоБускетс СерхиоГомес Диего 86' (Кампана Леонардо ( 86') Месси Лионель 50' (Тейлор Роберт ( 50') Суарес Луис 86' (Руис Давид ( 86')
Запасные: Боргелин ШанидерСэйлор РайанДос Сантос КарлосДженсен КоулСандерленд Лоусон
Уиллис ДжоМур ШакМакНотон ЛукасВашингтон Тейлор 46' (Бауэр Джош ( 46') Ловитц ДэниелДэвис Шон II 68' (Йервуд Дрю ( 68') Годой Анибал  4' 68' (Анунга Брайан ( 68') Мьюл Алекс 46' (Сарридж Сэм ( 46') Мухтар ХаниШаффельбург Джейкоб 75' (Гейнс Маккинзи ( 75') Бойд Тайлер
Запасные: Коллман БрентСейдич АмарМартино БенПаникко ЭллиотБанбери ТилМахер ДжекАджаго Форстер
14 марта. Стадион "Chase Stadium".

Шесть дней назад «Интер Майами» гостил у «Нэвшилла» в первой встрече двухматчевого противостояния. «Цапли» в том матче пропустили два мяча и оказались в незавидной ситуации. Однако «розовые» не бросили играть, и судьба вознаградила их за это. Голы Суареса и Месси обеспечили команде Херардо Мартино ничью 2:2.

После этого «Интер Майами» провёл неудачный матч в рамках МЛС. Против «Монреаля» «цапли» играли у себя дома и потерпели поражение 2:3. Месси и Суарес не приняли участие в той встрече. Херардо Мартино предоставил отдых ветеранам своей команды в условиях плотного графика.

В отчётном матче ситуация стала складываться для «интеристов» благополучно. Если Месси на первых минутах пробил вне створа, войдя в штрафную по центру, то Суаресу удалось открыть счёт. Как раз Месси получил пас слева от Альбы и выкатил мяч Суаресу, ну а тот поразил правый угол (1:0).

Гости быстро ответили неточным ударом головой Мьюла после подачи слева. Месси показал себя непосредственно как бомбардир в середине первого тайма. Диего Гомес сделал для него момент, просочившись в штрафную площадь по левому полуфлангу и отдав коротко в центр. Лионель отреагировал как надо и положил сферу в правый угол (2:0).

«Нэшвилл» испытывал трудности с обострением. В последней пятиминутке ещё Уиллису пришлось парировать на угловой дальний удар Гомеса. Ну и визитёры всё же успели отметиться голевым шансом до перерыва. Ловитц со значительной дистанции отправил мяч в правую крестовину.

Месси заменили уже на пятой минуте второго тайма. Вместо него вышел Роберт Тейлор, который отличился меньше чем через четверть часа. Грессель справа отдал короткий пас Суаресу, тот навесил, и Тейлор головой отправил мяч в сетку (3:0). Вскоре сам Суарес пробил здорово, но Уиллис сумел парировать на угловой.

«Нэшвилл» сильно стремился забить хотя бы гол престижа. Гол Мухтара был отменён из-за офсайда. Гол Сарриджа с прострела Маккинзи тоже едва не обнулили, однако там офсайда всё же не оказалось (3:1). По сумме двух матчей 5:3 – и «Интер Майами» в четвертьфинале Лиги чемпионов КОНКАКАФ. А Роналду вылетел из Лиги чемпионов АФК.

Кирилл Иванцов

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси МЛС Лига чемпионов КОНКАКАФ Интер Майами Нэшвилл ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 14 Марта
03:51
Месси забил и ассистировал Суаресу в матче за «Интер Майами»
13 Марта
02:11
Бесплатная ставка и прогноз на матч Интер Майами — Нэшвилл Лиги чемпионов КОНКАКАФ — 14 марта 2024
12 Марта
23:33
Надёжный прогноз и ставка на матч Интер Майами — Нэшвилл Лиги чемпионов КОНКАКАФ — 14 марта 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле ​Роналдо: «Если Холанн, Мбаппе и Беллингем будут в «Реале», это напомнит мне о «галактикос» «Спартак» проведёт переговоры с новым тренером - известно имя ​«Барселона» задумала вернуть футболиста ​Роналдо назвал легендарного игрока, которого ему напоминает Беллингем ​«Манчестер Юнайтед» попытается купить звёздного форварда – известно имя ​Канселу назвал клуб, за который хочет играть в следующем сезоне ​«Реал» хочет продать форварда за 120 млн евро – три клуба проявляют интерес ​Стало известно, под каким номером Мбаппе будет играть за «Реал» «Барселона» хочет купить нападающего «Ливерпуля», оценённого в 140 млн евро
Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Болонья» не смогла прервать победный ход «Интера» Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя «Ростов» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Раскрыт доход «Барселоны» с продажи футболок — каталонцы лучшие по данному показателю
Спортивные новости
Селиваненко рассказал, скажется ли трёхсетовый матч с Кордой на игре Медведева против Димитрова Канарейкин высказался о возможных отставках в ЦСКА и «Ак Барсе» Опеределились все пары 1/4 финала плей-офф КХЛ Волевая победа в Минске принесла московскому «Динамо» путёвку во второй раунд плей-офф КХЛ Канарейкин: «Прошлогодняя ситуация с Федотовым аукнулась ЦСКА в этом сезоне» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Марта
03:51 · США. МЛС
Месси забил и ассистировал Суаресу в матче за «Интер Майами»
13 Марта
15:11 · США. МЛС
Мартино высказался о мотивации Месси
12 Марта
20:25 · США. МЛС
​Месси вернулся
17:38 · США. МЛС
​Роналдо: Месси справедливо выиграл «Золотой мяч»
11 Марта
21:17 · США. МЛС
Защитник «Интер Майами» назвал слабейшую сторону команды Месси
10:21 · США. МЛС
Мартино: «Интер Майами» заслуживал победы с крупным счётом»
08:37 · Россия. Премьер-лига
Мостовой назвал нападающего, который сейчас лучше Месси
08:18 · США. МЛС
Стало известно, почему Месси пропустил матч «Интер Майами»
10 Марта
23:33 · США. МЛС
Месси не сыграет с «Монреалем» — Суарес в запасе
09:54 · Испания. Ла Лига
Альмада может перейти в мадридский клуб
09 Марта
02:57 · Испания. Ла Лига
Хави отреагировал на слова тренера «Мальорки», сравнившего Ямаля с Месси 6
08 Марта
22:57 · Германия. Бундеслига
Мусиала рассказал, что думает о Месси
12:08 · США. МЛС
Месси продлил свою результативную серию
09:43 · США. МЛС
«Интер Майами» хочет купить аргентинского игрока - известно имя
07 Марта
14:29 · США. МЛС
​Тренер «Интер Майами» высказался о состоянии Альбы
Все новости
Рекомендуем