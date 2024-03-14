Месси передал привет Роналду: «Интер Майами» подавил «Нэшвилл» и прорвался в четвертьфинал Лиги чемпионов КОНКАКАФ

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ «Интер Майами» встречался с «Нэшвиллом».

Шесть дней назад «Интер Майами» гостил у «Нэвшилла» в первой встрече двухматчевого противостояния. «Цапли» в том матче пропустили два мяча и оказались в незавидной ситуации. Однако «розовые» не бросили играть, и судьба вознаградила их за это. Голы Суареса и Месси обеспечили команде Херардо Мартино ничью 2:2.

После этого «Интер Майами» провёл неудачный матч в рамках МЛС. Против «Монреаля» «цапли» играли у себя дома и потерпели поражение 2:3. Месси и Суарес не приняли участие в той встрече. Херардо Мартино предоставил отдых ветеранам своей команды в условиях плотного графика.

В отчётном матче ситуация стала складываться для «интеристов» благополучно. Если Месси на первых минутах пробил вне створа, войдя в штрафную по центру, то Суаресу удалось открыть счёт. Как раз Месси получил пас слева от Альбы и выкатил мяч Суаресу, ну а тот поразил правый угол (1:0).

Гости быстро ответили неточным ударом головой Мьюла после подачи слева. Месси показал себя непосредственно как бомбардир в середине первого тайма. Диего Гомес сделал для него момент, просочившись в штрафную площадь по левому полуфлангу и отдав коротко в центр. Лионель отреагировал как надо и положил сферу в правый угол (2:0).

«Нэшвилл» испытывал трудности с обострением. В последней пятиминутке ещё Уиллису пришлось парировать на угловой дальний удар Гомеса. Ну и визитёры всё же успели отметиться голевым шансом до перерыва. Ловитц со значительной дистанции отправил мяч в правую крестовину.

Месси заменили уже на пятой минуте второго тайма. Вместо него вышел Роберт Тейлор, который отличился меньше чем через четверть часа. Грессель справа отдал короткий пас Суаресу, тот навесил, и Тейлор головой отправил мяч в сетку (3:0). Вскоре сам Суарес пробил здорово, но Уиллис сумел парировать на угловой.

«Нэшвилл» сильно стремился забить хотя бы гол престижа. Гол Мухтара был отменён из-за офсайда. Гол Сарриджа с прострела Маккинзи тоже едва не обнулили, однако там офсайда всё же не оказалось (3:1). По сумме двух матчей 5:3 – и «Интер Майами» в четвертьфинале Лиги чемпионов КОНКАКАФ. А Роналду вылетел из Лиги чемпионов АФК.

Кирилл Иванцов