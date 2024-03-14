Месси забил и ассистировал Суаресу в матче за «Интер Майами»

Лионель Месси проводит очередной результативный матч в составе «Интер Майами».

Звёздный аргентинец отметился голевой передачей на Луиса Суареса уже на восьмой минуте матча Кубка чемпионов КОНКАКАФ против «Нэшвилла». Уже вскоре – спустя всего 15 минут – Месси поразил ворота самостоятельно, установив на табло счёт 2:0.

В активе 36-летнего форварда теперь пять забитых мячей и два результативных паса в официальных поединках с начала 2024 года за американский коллектив.

Следить за ходом дальнейших событий матча «Интер Майами» – «Нэшвилл» можно на сайте LiveResult в формате текстовой онлайн-трансляции.