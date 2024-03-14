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США. МЛС

Месси забил и ассистировал Суаресу в матче за «Интер Майами»

14 Марта 2024 • 03:51 Комментировать
Интер Майами
2:0
Нэшвилл
1 1.47 X 4.90 2 5.90
перерыв

Лионель Месси проводит очередной результативный матч в составе «Интер Майами».

Звёздный аргентинец отметился голевой передачей на Луиса Суареса уже на восьмой минуте матча Кубка чемпионов КОНКАКАФ против «Нэшвилла». Уже вскоре – спустя всего 15 минут – Месси поразил ворота самостоятельно, установив на табло счёт 2:0.

В активе 36-летнего форварда теперь пять забитых мячей и два результативных паса в официальных поединках с начала 2024 года за американский коллектив.

Следить за ходом дальнейших событий матча «Интер Майами» – «Нэшвилл» можно на сайте LiveResult в формате текстовой онлайн-трансляции.

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Лионель Месси Луис Суарес Интер Майами Нэшвилл ещё теги

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ИНТЕР МАЙАМИ НЭШВИЛЛ
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