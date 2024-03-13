Мартино высказался о мотивации Месси

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино высказался о звёздном форварде команды Лионеле Месси. По словам специалиста, мотивация футболиста с годами не изменилась.

«Лучшие игроки на протяжении всей своей карьеры сохраняют стиль и желание побеждать независимо от того, где они играют. Это большая черта Месси. Я не говорю, что меня это удивляет, потому что я работаю с ним уже третий период в карьере. Но сегодня я по-прежнему вижу его таким же, как в первый раз в «Барселоне» - вижу его желание преодолевать все препятствия», - сказал Мартино журналистам.

Отметим, что ранее Мартино работал с Месси в «Барселоне» и национальной сборной Аргентины.

​Месси вернулся