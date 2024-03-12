Звёздный нападающий «Интер Майами» Лионель Месси пропустил последний матч команды в МЛС против «Монреаля». К счастью, проблем со здоровьем у аргентинца не было – просто тренерский штаб предоставил ему отдых.

Теперь Месси вернулся к тренировочному процессу. Видео, на котором 35-летний аргентинец выходит на занятие, было опубликовано в социальных сетях.

Судя по всему, Лео Месси будет готов сыграть в ответном матче Кубка чемпионов КОНКАКАФ против «Нэшвилла». Игра пройдёт в ночь со среды на четверг, если говорить о европейском времени. В первом матче команды сыграли вничью со счётом 2:2.

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