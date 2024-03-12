​Роналдо: Месси справедливо выиграл «Золотой мяч»

Экс-игрок «Реала» Роналдо считает, что Лионель Месси по делу выиграл «Золотой мяч» прошлой осенью. Эта награда стала для звёздного аргентинца восьмой в карьере.

«Золотой мяч» должен был достаться ему [Лионелю Месси], без сомнения. То, что Месси сделал на чемпионате мира, было особенным. Это напомнило мне кампании Пеле и Марадоны», - цитирует Роналдо Daily Mail.

Справедливости ради стоит отметить, что чемпионат мира – 2022 не входил в период, за который присуждался последний «Золотой мяч». Впрочем, многие учитывали тот успех Месси со сборной Аргентины.

Напомним, что ниже Месси в голосовании за «Золотой мяч» оказались Эрлинг Холанн и Килиан Мбаппе.

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