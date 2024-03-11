Защитник «Интер Майами» назвал слабейшую сторону команды Месси

Накануне в рамках регулярного чемпионата МЛС «Интер Майами» проиграл «Монреалю» (2:3). Сергей Кривцов, украинский центрдеф клуба из Флориды назвал слабую сторону своей команды.

«Стандарты — самая большая слабость у нас, мы пропустили два гола со стандартных положений, что для наших соперников очень много», - приводит слова Кривцова Goal.

Напомним, что «Интер Майами» провёл в регулярном чемпионате МЛС уже четыре матча. В двух из них команде Лионеля Месси удалось победить, один свести к ничьей, а поражение от канадского клуба как раз стало первым в «регулярке». Сейчас у «Интер Майами» первое место Восточной конференции и семь баллов.