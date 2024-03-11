Мартино: «Интер Майами» заслуживал победы с крупным счётом»

В матче регулярного чемпионата МЛС «Интер Майами» на своем поле потерпел поражение от «Монреаля» со счетом 2:3. Об этом поединке высказался главный тренер хозяев Херардо Мартино.

«Моя команда заслуживала победы, причем крупным счетом. Меня беспокоит, что мы плохо защищаемся. Команда слабо провела стартовый отрезок. Мы старались, но соперники успешно использовал два стандарта», - передает слова аргентинского специалиста пресс-служба МЛС.

Следующий поединок «Интер Майами» проведет против «Нэшвилла» в рамках 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Встреча состоится в Майами 14 марта.