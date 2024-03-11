Стало известно, почему Месси пропустил матч «Интер Майами»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси пропустил поединок регулярного чемпионата МЛС против «Монреаля». Встреча завершилась домашним поражением команды из Флориды со счетом 2:3.
Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино объяснил отсутствие 36-летнего аргентинца в составе.
«Где-то неделю назад мы договорились, что Лионель пропустит эту встречу. Независимо от игры в Нэшвилле, мы согласовали это условие. Он получил отдых», - передает слова специалиста пресс-служба МЛС.
Стоит отметить, что поражение от «Монреаля» стало первым для «Интер Майами» в нынешнем сезоне.
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