Лионель Месси получил выходной, а его «Интер Майами» – первое поражение в сезоне

«Интер Майами» и «Монреаль» сыграли в рамках чемпионата США по футболу. Матч MLS состоялся 11 марта на стадионе «Чэйз».

Прошлый матч чемпионата «Интер Майами» выиграл очень красиво. Пятёрочку получил «Орландо», Месси оформил дубль, Луис Суарес сделал 2+2. Герои той красочной победы в отчётном матче не были задействованы. Лео получил выходной, не попав даже в заявку своей команды. Луис Суарес и Серхио Бускетс оказались на скамейке запасных. Из топ-звёзд отрабатывал только Жорди Альба.

Без лидеров «Интер Майами» смотрелся блекло. Сразу же хозяева попали под натиск «Монреаля». Коккаро мог забивать ещё после первого корнера, подставившись под отскок, но не сумел направить мяч в створ. Затем Матиас заигрался после ошибки Коллендера. Вратарь «Интера» уже пролетел мимо мяча, однако Коккаро заложил серию ложных замахов, подождал защитников, попал под прессинг и в одного из них как раз попал.

Только угловой вынес Коккаро из голевой ситуации, но этот корнер в итоге сам стал голевым. Ласситер подал от угла поля, Альварез пробил, а Коллендер почему-то не прыгнул – 0:1. «Монреаль» доминировал всецело, стал немного успокаиваться. Эта успокоенность чуть не стоила результата. Сначала Альба забежал по краю и отправил мяч в сетку из явного офсайда, а затем Тейлор был обязан забивать с передачи Сандерленда. Роберт из убойной позиции направил мяч над вратарём, но попал в перекладину.

Херардо Мартино не спешил с заменами. А «Монреаль» и во втором тайме обложил угловыми вратарскую площадь Коллендера, но на сей раз обошлось даже без опасных моментов. Игра успокоилась постепенно, теперь уже точно нужно было кого-то менять. В середине второго тайма Мартино наконец-то бросил в бой Бускетса, появились Диего Гомес и Фрейре вместо Гесселя и Авилеса. Неизвестно, эти перестановки сыграли свою роль или нет, но через пять минут «Интер» отыгрался.

Первый угловой Тейлора завершился киксом и ещё одним корнером. А вот с него уже подача получилась отменной, Сандерленд вторым темпом зажёг «свечу», голкипер ошибся на выходе, а Кампана с трёх метров уже занёс мяч в ворота – 1:1. Но этот гол сыграл в итоге против хозяев. «Монреаль» моментально взбодрился, забив дважды за три минуты.

Рядовая подача Шуэньера, ошибка Коллендера и удар Коккаро наконец-то становится голевым – 1:2. А в следующей атаки Мартинес в центре штрафной площади нашёл Сунуси, а Ибрахим точно пробил через рикошет – 1:3. На это «Интер» ответил барселонским голом. Бускетс сбросил мяч на Альбу, а Жорди в касание пальнул под перекладину – 2:3. В пять минут уложились эти три гола. «Интер Майами» мог и от поражения уйти, но опасный удар Кампаны прошёл мимо цели, а прострел Суареса после рикошета лишь проскользнул по перекладине.

Без Лео Месси экс-игроки «Барселоны» не сдюжили даже на ничью. «Интер Майами» проиграл впервые в этом сезоне.