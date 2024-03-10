Месси не сыграет с «Монреалем» — Суарес в запасе

Аргентинский нападающий «Интер Майами» пропустит предстоящий матч МЛС против «Монреаля» из-за травмы.

Стартовый состав «Интер Майами»: Коллендер, Альба, Аллен, Кривцов, Авилес, Руис, Сандерленд, Редондо, Грессель, Тейлор, Кампана.

Отметим, что форвард команды Луис Суарес начнет игру на скамейке запасных.

Встреча между «Интер Майами» и «Монреалем» состоится 11 марта. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 00:00 по московскому времени. За всеми событиями матча вы сможете следить в подробной текстовой трансляции, которую организует спортивный портал LiveResult.