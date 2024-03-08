Месси едва не «сломали» в матче «Интер Майами»

Минувшей ночью состоялся поединок 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ между «Нэшвиллом» и «Интер Майами». Матч получился результативным и завершился вничью со счетом 2:2.

В концовке встречи игрок «Нэшвилла» Лукас Макнотон совершил грубый фол против звездного аргентинского нападающего Лионеля Месси. Защитник жестко влетел в ногу 36-летнего форварда, после чего Лео рухнул на газон. К счастью, аргентинец избежал повреждения и смог продолжить встречу.

В прошедшем матче Месси отметился голом. Ответный поединок состоится 14 марта на стадионе в Майами.

Месси продлил свою результативную серию