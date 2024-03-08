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США. МЛС

Месси продлил свою результативную серию

08 Марта 2024 • 12:08 Комментировать

В первом матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ «Интер Майами» на выезде встречался с «Нэшвиллом». Поединок завершился результативной ничьей со счетом 2:2.

Один из голов в составе коллектива из Флориды забил аргентинский нападающий Лионель Месси. Стоит отметить, что 36-летний форвард отметился результативным действием в четвертом матче подряд.

В нынешнем сезоне на счету звездного нападающего три забитых мяча и одна голевая передача.

Напомним, что Месси присоединился к «Интер Майами» летом прошлого года. Аргентинец подписал с американским клубом контракт до конца 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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