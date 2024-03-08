«Интер Майами» хочет купить аргентинского игрока - известно имя

Фланговый защитник аргентинской «Бока Хуниорс» Марсело Вейгандт может продолжить карьеру в МЛС. Как сообщает посредством социальных сетей инсайдер Сесар Луис Мерло, переговоры с игроком начал «Интер Майами».

Американский клуб уже сделал аргентинской стороне официальное предложение о трансфере 24-летнего южноамериканца. Контракт Марсело с «Бока Хуниорс» рассчитан до июня текущего года. «Интер Майами» рассматривает кандидатуру Вейнгандта в качестве замены Деандре Йедлину, перешедшему в «Цинциннати».

В последнем матче коллектив из Флориды разошелся миром с «Нэшвиллом» со счетом 2:2.