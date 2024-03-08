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США. МЛС

Спасители Месси и Суарес урвали «Интер Майами» ничью с «Нэшвиллом» в Лиге чемпионов КОНКАКАФ

08 Марта 2024 • 07:13 Комментировать (1)

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ «Интер Майами» сошёлся с «Нэшвиллом» на выезде.

Нэшвилл – Интер Майами – 2:2 (1:0)

Голы: Шаффельбург, 4 (1:0), Шаффельбург, 47 (2:0), Месси, 52 (2:1), Суарес, 90+5 (2:2).

«Интер Майами» дебютировал в Лиге чемпионов КОНКАКАФ. Путёвку туда «цапли» получили минувшим летом, выиграв Кубок североамериканских лиг. «Интеристы» пропускали предыдущий раунд Лиги чемпионов КОНКАКАФ, а «Нэшвилл» уверенно разобрался на предшествовавшей стадии с «Мосой» из Доминиканской Республики.

В новом сезоне МЛС «Интер Майами» стартовал получше «Нэшвилла». «Цапли» набрали семь очков за три матча – одержали две победы и сыграли вничью между этими встречами. У «Нэшвилла» в МЛС другая турнирная ситуация – он провёл там два матча и набрал столько же очков. Зато тоже не проигрывал.

Холодным душем для «цапель» стал быстрый гол Шаффельбурга. Уже на четвёртой минуте хозяева провели быструю атаку по центру, завершившуюся точным ударом Джейкоба из пределов штрафной площади (1:0). Позже Шаффельбург ещё не раз прорывался по левому флангу, где полтайма не справлялись с ним гости, но без последствий.

«Нэшвилл» явно рассчитывал на быстрые атаки, тогда как «розовым» было непросто вскрывать позиционную оборону соперников. Месси имел пару моментов в первом тайме. С линии штрафной он не попал в левую девятку, а с правого угла вратарской не переиграл Уиллиса. Перед самым перерывом Лео со штрафного пробил в стенку. А Суарес на поле как-то растворился.

Начало второго тайма оказалось весьма событийным. Шаффельбург с левого полуфланга ввернул мяч в дальний угол и сделал счёт 2:0. Мьюл дальше дважды простил гостей, замкнув мимо прострел слева и пробив вне створа с линии штрафной площади. На что Месси ответил голом в левый угол с подступов к штрафной с короткого паса Суареса (2:1).

Спасти игру снова завладевшим инициативой «интеристам» удалось в добавленное время. До того повезло им, что Шак Мур отличился после офсайда (отмена гола хозяев). А на 90+5-й минуте недавно вышедший на замену Сандерленд отдал короткий пас в зону правого инсайда Бускетсу, который навесил на голову Суареса, замкнувшего мяч в цель (2:2).

Получается, что голы как раз двух главных звёзд «цапель» Месси и Суареса принесли «Интер Майами» волевую ничью. Ответный матч – 14 марта в 03:15. Спустя неделю с того срока «розовые» и «Нэшвилл» встретятся уже в рамках МЛС. Ну а ближайшая игра у «Интер Майами» состоится 11 марта в 00:00 в МЛС против «Монреаля».

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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Вайнах 06
08 Марта 2024 в 07:40
Подайте сюда золотой мяч и чтобы несла его цветнобородая путана))
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