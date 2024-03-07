В США оштрафовали тренера, оскорбившего лигу после проведения матча в снегопад

Тренер ФК «Лос-Анджелес» Стив Черандоло оштрафован на 10 000 долларов.

Речь идёт о матче регулярного чемпионата МЛС, в котором «Лос-Анджелес» на выезде проиграл команде «Реал Солт-Лейк» (0:3). Важно отметить, что игра проходила в снегопад, стоит учесть, что организаторами было принято решение провести матч оранжевым мячом.

После игры Черандоло заявил, что это было одним из худших событий в истории профессионального спорта. По словам тренера, состоявшийся матч стал полным позором и фарсом лиги.

Стоит напомнить, 3 декабря 2023 года в Москве состоялся матч между ЦСКА и «Ростовом» в снегопад. После игры главный тренер «Ростова» Валерий Карпин задался вопросом, «какой дебил принял решение играть в снегопад». За эти слова КДК РФС дисквалифицировал его на два матча в РПЛ.