​Тренер «Интер Майами» высказался о состоянии Альбы

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино ответил на вопрос о состоянии защитника Жорди Альбы. Ранее сообщалось, что опытный футболист пропустил тренировочное занятие команды.

«Жорди борется с сильным гриппом. Мы оценим его и узнаем, готов он играть или нет. Сопернику придётся позвонить в дверь его дома, чтобы узнать, здесь ли он. Сопернику всегда важно понять, с кем он столкнётся, когда он видит список состава», - слова Мартино с пресс-конференции приводит портал Goal.

В ночь с четверга на пятницу «Интер Майами» будет играть против «Нэшвилла» на выезде в рамках Кубка чемпионов КОНКАКАФ.