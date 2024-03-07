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США. МЛС

​Тренер «Интер Майами» высказался о состоянии Альбы

07 Марта 2024 • 14:29 Комментировать

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино ответил на вопрос о состоянии защитника Жорди Альбы. Ранее сообщалось, что опытный футболист пропустил тренировочное занятие команды.

«Жорди борется с сильным гриппом. Мы оценим его и узнаем, готов он играть или нет. Сопернику придётся позвонить в дверь его дома, чтобы узнать, здесь ли он. Сопернику всегда важно понять, с кем он столкнётся, когда он видит список состава», - слова Мартино с пресс-конференции приводит портал Goal.

В ночь с четверга на пятницу «Интер Майами» будет играть против «Нэшвилла» на выезде в рамках Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

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Евро-Футбол.Ру,
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