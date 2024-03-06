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США. МЛС

​Альба пропустил тренировку «Интер Майами» - названа причина

06 Марта 2024 • 14:43 Комментировать

Защитник Жорди Альба пропустил тренировку «Интер Майами» во вторник. Как сообщает Miami Herald, 34-летний футболист не смог заниматься из-за болезни. Пока неизвестно, сможет ли Альба сыграть в ближайшем матче команды.

Напомним, что Жорди Альба перебрался в «Интер Майами» прошлым летом после долгих лет выступлений за «Барселону». Альба – один из четырёх экс-игроков «сине-гранатовых», играющих за «Интер Майами». Также в этом списке находятся Лионель Месси, Серхио Бускетс и Луис Суарес.

Ближайший матч «Интер Майами» проведёт в ночь с четверг на пятницу – против «Нэшвилла» в Кубке чемпионов КОНКАКАФ.

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Евро-Футбол.Ру,
Жорди Альба Интер Майами
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