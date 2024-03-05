«Интер Майами» Месси расстался с важным футболистом

«Интер Майами» объявил об уходе футболиста. Ряды команды из Флориды покинул защитник Деандре Йедлин. Игрок перешел в «Цинциннати».

Как информирует пресс-служба клуба, трансфер был оформлен для разгрузки зарплатной ведомости «Интер Майами». Эксперты портала Transfermarkt оценивают переход в 159 тысяч евро.

Напомним, что Деандре защищал цвета команды с февраля 2022 года. До перехода аргентинца Лионеля Месси американец был капитаном команды. Йедлин поучаствовал в 82 поединках «Интер Майами», в которых записал на свой счет восемь результативных передач.