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США. МЛС

«Интер Майами» Месси расстался с важным футболистом

05 Марта 2024 • 10:20 Комментировать

«Интер Майами» объявил об уходе футболиста. Ряды команды из Флориды покинул защитник Деандре Йедлин. Игрок перешел в «Цинциннати».

Как информирует пресс-служба клуба, трансфер был оформлен для разгрузки зарплатной ведомости «Интер Майами». Эксперты портала Transfermarkt оценивают переход в 159 тысяч евро.

Напомним, что Деандре защищал цвета команды с февраля 2022 года. До перехода аргентинца Лионеля Месси американец был капитаном команды. Йедлин поучаствовал в 82 поединках «Интер Майами», в которых записал на свой счет восемь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
ДеАндре Йедлин Интер Майами
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