Месси назвал ключевой момент в разгромной победе «Интер Майами»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси прокомментировал крупную победу над «Орландо» в матче третьего тура МЛС. Встреча завершилась со счетом 5:0.

«Команда провела цельную игру, это был отличный поединок. Мы знали, что нужно сыграть интенсивно. Нам очень помог быстрый гол, он изменил ход встречи. После этого мы стали находить свободные зоны, стало легче. Матч сложился иначе, чем ожидали», - передает слова 36-летнего аргентинца пресс-служба МЛС.

Напомним, что в прошедшей встрече Лионель отметился двумя забитыми мячами. По итогам трех туров «Интер Майами» занимает первое место в Восточной конференции.