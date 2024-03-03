Месси забил юбилейный гол в чемпионатах

В матче третьего тура МЛС «Интер Майами» встречался с «Орландо». Подопечные Херардо Мартино отпраздновали разгромную победу со счетом 5:0.

В прошедшей встрече двумя забитыми мячами отметился звездный нападающий Лионель Месси. Примечательно, что на счету 36-летнего аргентинца стало 500 голов в чемпионатах за карьеру. Он забил 474 мяча в Ла Лиге, 22 - в Лиге 1 и четыре - в МЛС. В общей сложности на счету нападающего 824 гола.

В текущем сезоне МЛС Месси принял участие в трех поединках. На счету нападающего три забитых мяча и одна голевая передача.