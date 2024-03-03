Неймар высказался о Месси

Звездный бразильский форвард Неймар, ныне выступающий за саудовский «Аль-Хиляль», высказался о бывшем одноклубнике по каталонской «Барселоне» Лионеле Месси.

«Надеюсь, мы еще сыграем вместе. Месси – великий футболист, все это прекрасно знают. Думаю, его все устраивает в Майами. Если Лео счастлив, то я только рад», - передает слова бразильца Ole.

Напомним, что Неймар выбыл до конца текущего сезона из-за травмы крестообразных связок.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Неймар провел всего три встречи. На счету 32-летнего южноамериканца две результативные передачи.