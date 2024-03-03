Месси высказался о Луисе Суаресе

Главная звезда «Интер Майами» Лионель Месси высказался об игре одноклубника Луиса Суареса в прошедшем матче с «Орландо». В этой встрече 37-летний уругваец отметился двумя голами и двумя ассистами.

«Очень рад за Луиса. Нам было легко в этом матче. Все знают, на что способен Суарес. Он может выиграть матч для своей команды, забивая мячи и отдавая голевые передачи. У нас в команде все хорошо, мы прогрессируем. Эта победа важна для нас, она сделала нас сильнее», - передает слова аргентинца пресс-служба МЛС.

Матч завершился разгромной победой «Интер Майами» со счетом 5:0. По итогам трех туров команда с семью очками занимает первое место в Восточной конференции.