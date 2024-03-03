Луис Суарес выложил пост после разгромной победы «Интер Майами»

Центрфорвард «Интер Майами» Луис Суарес разместил публикацию в социальных сетях после поединка третьего тура МЛС против «Орландо» (5:0). В прошедшей встрече 37-летний уругваец отметился двумя забитыми мячами.

«Прекрасный вечер, проведенный дома», - говорится в публикации южноамериканского футболиста.

Стоит отметить, что на счету Суареса, кроме голов, две результативные передачи.

После трех туров «Интер Майами» набрал семь баллов и располагается на первой позиции в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче команда Херардо Мартино встретится с «Монреалем».