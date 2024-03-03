Месси рассказал о цели «Интер Майами» в МЛС

Лидер «Интер Майами» Лионель Месси дал интервью журналистам после матча против «Орландо» в третьем туре регулярного сезона МЛС. Команда аргентинца одержала разгромную победу на своем поле со счетом 5:0.

«Наша команда готова к борьбе за титул в МЛС, это будет долгий путь. Сейчас только начало, мы это прекрасно понимаем. Нужно сделать это», - передает слова 36-летнего нападающего Barсa Worldwide в соцсетях.

В прошедшей встрече Месси отметился двумя забитыми мячами.

После трех туров «Интер Майами» набрал семь баллов и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции.