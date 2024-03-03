Месси высказался о победе «Интер Майами» со счётом 5:0

В матче регулярного сезона МЛС «Интер Майами» одержал крупную победу над «Орландо» со счетом 5:0. В этой встрече аргентинец Лионель Месси отметился двумя голами.

«Классная игра всей команды и победа в «класико», - прокомментировал успех 36-летний футболист в своих социальных сетях.

После трех матчей «Интер Майами» набрал семь баллов и занимает первое место в таблице Восточной конференции. В матче следующего тура подопечные Херардо Мартино сыграют против «Монреаля».

Месси переехал в США летом 2023 года. Аргентинец подписал с «Интер Майами» контракт до конца 2025 года.