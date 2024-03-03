​«Месси хозяин этой планеты!» – пользователи соцсетей о дубле Месси за «Интер Майами»

Пользователи социальных сетей оставили много положительных комментариев по игре Месси в крайнем матче против «Орландо Сити»:

- Он вернулся! – оставил комментарий болельщик «Интер Майами»;

- Месси хозяин этой планеты! – написал один из болельщиков;

- Браво, капитан! – добавил любитель футбола;

- Приятно смотреть за игрой Лионеля – человек играет ради удовольствия, выиграв уже всё, что только можно, – подметил другой болельщик;

- Главное, только без травм… – написал другой фанат Месси.

Сегодня, 3 марта, в МЛС «Интер Майами» с разгромным счётом 5:0 обыграл «Орландо Сити». Лионель Месси вышел на поле в стартовом составе, отыграл весь матч и оформил дубль. Отметим также результативную игру Луиса Суареса, который забил два гола и ещё оформил две результативные передачи.