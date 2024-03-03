Месси впервые оформил дубль в матче МЛС

В матче регулярного чемпионата МЛС «Интер Майами» встречался с «Орландо». Подопечные Херардо Мартино отпраздновали разгромную победу со счетом 5:0.

В этой встрече двумя забитыми мячами отметился звездный нападающий «Интера» Лионель Месси. Примечательно, что 36-летний аргентинский форвард впервые оформил дубль в МЛС.

Лионель стал игроком «Интер Майами» летом прошлого года. Он перешел в американский клуб на правах свободного агента из французского «ПСЖ». Нападающий заключил с «Интер Майами» трудовое соглашение, которое рассчитан до конца 2025 года.

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