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США. МЛС

Месси оформил дубль, Суарес сделал 2+2, а «Интер Майами» просто разорвал «Орландо Сити»

03 Марта 2024 • 02:47 Комментировать (1)
Интер Майами
5:0
Орландо Сити
окончен

«Интер Майами» и «Орландо Сити» сошлись в рамках чемпионата США по футболу. Матч 3-го тура состоялся 3 марта на стадионе «Чэйз Стэдиум».

Протокол игры  
Интер Майами5:0Орландо Сити
(1:0) Суарес Луис4'  
(2:0) Суарес Луис11'  
(3:0) Тейлор Роберт29'  
(4:0) Месси Лионель57'  
(5:0) Месси Лионель62'  
Коллендер ДрейкЙедлин ДеандреФрейре Николас 79' (Аллен Ноа ( 79'  86') Авилес Томас 78' (Кривцов Сергей ( 78') Альба ЖордиГрессель Юлиан 67' (Кампана Леонардо ( 67'  83') Бускетс СерхиоГомес Диего  51' 79' (Мота Жеан ( 79') Месси ЛионельСуарес Луис 67' (Руис Давид ( 67') Тейлор Роберт
Запасные: Боргелин ШанидерСэйлор РайанДос Сантос КарлосСандерленд Лоусон
Гальесе ПедроТоурхалльссон Дагюр ДанШлегель РодригоЯнссон Робин  33'Рафаэл Дос Сантос 58' (Смит Кайл ( 58') Араухо СесарВильдер Картахена 46' (Лодейро Николас ( 46') Торрес ФакундоОхеда Мартин 73' (Фелипе ( 73') Ангуло Иван 58' (Энрике Рамиро ( 58') Макгуайр Дункан 46' (Муриэль Луис ( 46')
Запасные: Брекало ДавидСтедждухар МейсонJeorgio KocevskiХоллидей Майкл
03 марта. Стадион "Chase Stadium".

 

В прошлом туре «Интер Майами» добыл ничью с огромным трудом. Коллендер парировал пенальти, Месси с передачи Альбы сравнял счёт на 92-й минуте матча с «Лос-Анджелесом». Зато эта ничья и большее количество матчей (чем у всех клубов лиги) помогли «Интеру» подойти лидером к игре против «Орландо». Главные действующие лица естественно были на поле: в старте хозяев значились Месси, Суарес, Альба, Бускетс.

В этот раз они тянуть не стали, обеспечив победу ещё в первом тайме. Даже в первые 11 минут матча. А главным героем стал Луис Суарес, оформивший дубль за это время. Правда, немалую роль сыграл и Юлиан Грессель, оба раза выступивший ассистентом. На четвёртой минуте полузащитник ушёл от соперника по краю, прострелил аккурат на Суареса, которому осталось лишь вколотить мяч в сетку – 1:0.

Прошло ещё семь минут и Грессель теперь обошёлся мягким забросом на ход Луису Суаресу. Ну а уругваец разобрался мастерски: немного ускорился, ушёл от опеки и пробил точно в дальний угол мимо выскочившего голкипера – 2:0. Ещё больше поражала точность футболистов «Интера». В первом тайме они трижды попали в створ ворот и все эти удары завершились голом. На исходе получаса уже Месси забросил на Суареса, Луис не пожадничал, прострелил вдоль ворот, а набежавший Роберт Тейлор оформил разгром – 3:0.

Следом мог отличиться и сам Лео, выписавший шикарный удар со стандарта. Мяч обогнул «стенку», но врезался точно в правую штангу. Хет-трик мог оформить и Суарес. Точнее, Луис его формил, реализовав выход один на один после передачи Лео Месси. Но забивал уругваец уже из офсайда – мяч не засчитали. Продолжение разгрома всё-таки случилось. Для этого хозяевам пришлось отдохнуть и ещё чуть разыграться. Хорошо пошло дело уже после часа игры.

Тогда за пять минут дубль оформил Лео Месси. Сначала аргентинец оказался на добивании после спасения Янссона – он остановил мяч на линии ворот после «парашюта» Суареса, но помешать аргентинцу уже не сумел. А затем невысокий Лео Месси головой замкнул мягкий кросс Луиса Суареса в результате быстрой контратаки «Интера Майами» - 5:0.

Феноменальный матч провели футболисты Мартино. Особенно выделялся Луис Суарес, у которого два гола и две голевые передачи. Дубль Лионеля Месси за пять минут тоже достоин внимания. А вот интриги не получилось, «Интер Майами» просто вынес «Орландо Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Орландо Сити Интер Майами

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Комментарии (1) Все комментарии
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Sergey999
03 Марта 2024 в 03:01
ЗМ несите додику....
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