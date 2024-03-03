Месси оформил дубль, Суарес сделал 2+2, а «Интер Майами» просто разорвал «Орландо Сити»

«Интер Майами» и «Орландо Сити» сошлись в рамках чемпионата США по футболу. Матч 3-го тура состоялся 3 марта на стадионе «Чэйз Стэдиум».

В прошлом туре «Интер Майами» добыл ничью с огромным трудом. Коллендер парировал пенальти, Месси с передачи Альбы сравнял счёт на 92-й минуте матча с «Лос-Анджелесом». Зато эта ничья и большее количество матчей (чем у всех клубов лиги) помогли «Интеру» подойти лидером к игре против «Орландо». Главные действующие лица естественно были на поле: в старте хозяев значились Месси, Суарес, Альба, Бускетс.

В этот раз они тянуть не стали, обеспечив победу ещё в первом тайме. Даже в первые 11 минут матча. А главным героем стал Луис Суарес, оформивший дубль за это время. Правда, немалую роль сыграл и Юлиан Грессель, оба раза выступивший ассистентом. На четвёртой минуте полузащитник ушёл от соперника по краю, прострелил аккурат на Суареса, которому осталось лишь вколотить мяч в сетку – 1:0.

Прошло ещё семь минут и Грессель теперь обошёлся мягким забросом на ход Луису Суаресу. Ну а уругваец разобрался мастерски: немного ускорился, ушёл от опеки и пробил точно в дальний угол мимо выскочившего голкипера – 2:0. Ещё больше поражала точность футболистов «Интера». В первом тайме они трижды попали в створ ворот и все эти удары завершились голом. На исходе получаса уже Месси забросил на Суареса, Луис не пожадничал, прострелил вдоль ворот, а набежавший Роберт Тейлор оформил разгром – 3:0.

Следом мог отличиться и сам Лео, выписавший шикарный удар со стандарта. Мяч обогнул «стенку», но врезался точно в правую штангу. Хет-трик мог оформить и Суарес. Точнее, Луис его формил, реализовав выход один на один после передачи Лео Месси. Но забивал уругваец уже из офсайда – мяч не засчитали. Продолжение разгрома всё-таки случилось. Для этого хозяевам пришлось отдохнуть и ещё чуть разыграться. Хорошо пошло дело уже после часа игры.

Тогда за пять минут дубль оформил Лео Месси. Сначала аргентинец оказался на добивании после спасения Янссона – он остановил мяч на линии ворот после «парашюта» Суареса, но помешать аргентинцу уже не сумел. А затем невысокий Лео Месси головой замкнул мягкий кросс Луиса Суареса в результате быстрой контратаки «Интера Майами» - 5:0.

Феноменальный матч провели футболисты Мартино. Особенно выделялся Луис Суарес, у которого два гола и две голевые передачи. Дубль Лионеля Месси за пять минут тоже достоин внимания. А вот интриги не получилось, «Интер Майами» просто вынес «Орландо Сити».