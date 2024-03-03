Суарес оформил дубль к 11-й минуте матча МЛС

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес забил два быстрых гола в поединке против «Орландо Сити».

Уругваец открыл счёт уже на четвёртой минуте встречи, а на 11-й поразил ворота соперников во второй раз. Это первые голы 37-летнего футболиста в рамках МЛС. Ранее звёздный форвард отмечался только результативной передачей.

Напомним, что Луис Суарес перешёл в «Интер Майами» в январе в качестве свободного агента. В прошлом году экс-футболист «Барселоны», «Атлетико» и «Ливерпуля» выступал за бразильский «Гремио», а в 2022 году играл на родине за «Насьональ».

Текстовая трансляция матча «Интер Майами» – «Орландо Сити» доступна на сайте LiveResult.