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США. МЛС

Суарес оформил дубль к 11-й минуте матча МЛС

03 Марта 2024 • 01:20 Комментировать
Интер Майами
4:0
Орландо Сити
1 1.02 X 26.00 2 64.00
1-й тайм

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес забил два быстрых гола в поединке против «Орландо Сити».

Уругваец открыл счёт уже на четвёртой минуте встречи, а на 11-й поразил ворота соперников во второй раз. Это первые голы 37-летнего футболиста в рамках МЛС. Ранее звёздный форвард отмечался только результативной передачей.

Напомним, что Луис Суарес перешёл в «Интер Майами» в январе в качестве свободного агента. В прошлом году экс-футболист «Барселоны», «Атлетико» и «Ливерпуля» выступал за бразильский «Гремио», а в 2022 году играл на родине за «Насьональ».

Текстовая трансляция матча «Интер Майами» – «Орландо Сити» доступна на сайте LiveResult.

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