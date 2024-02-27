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США. МЛС

​Месси 14 раз в карьере менял исход матча в концовке

27 Февраля 2024 • 19:46 Комментировать

Во втором матче регулярного сезона МЛС «Интер Майами» сыграл вничью с «Лос-Анджелес Гэлакси» - 1:1. Сравнять счёт «Интер Майами» удалось уже в концовке встречи – Лионель Месси забил гол на 90+2-й минуте.

Специалисты из Opta подметили интересную статистику. Это был 14-й случай в карьере Месси, когда он изменил результат матча благодаря голу в добавленное ко второму тайму время. Речь идёт о выступлениях и за клубы, и за сборную.

В данном конкретном случае Месси изменил результат с поражения на ничью.

Напомним, что Лионель Месси выступает за «Интер Майами» с лета прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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