​Месси 14 раз в карьере менял исход матча в концовке

Во втором матче регулярного сезона МЛС «Интер Майами» сыграл вничью с «Лос-Анджелес Гэлакси» - 1:1. Сравнять счёт «Интер Майами» удалось уже в концовке встречи – Лионель Месси забил гол на 90+2-й минуте.

Специалисты из Opta подметили интересную статистику. Это был 14-й случай в карьере Месси, когда он изменил результат матча благодаря голу в добавленное ко второму тайму время. Речь идёт о выступлениях и за клубы, и за сборную.

В данном конкретном случае Месси изменил результат с поражения на ничью.

Напомним, что Лионель Месси выступает за «Интер Майами» с лета прошлого года.