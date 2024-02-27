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США. МЛС

​Мартино дал понять, когда Месси и другим звёздам может понадобиться отдых

27 Февраля 2024 • 18:48 Комментировать
Интер Майами
...
Орландо Сити
03.03 00:30

Лионелю Месси и другим звёздным игрокам «Интер Майами» уже давно за 30. После двух матчей регулярного сезона МЛС главный тренер команды Херардо Мартино ответил на вопрос, когда топ-игрокам понадобится отдых.

«Нам придётся оценивать игроков на протяжении всей текущей недели, но я думаю, что по-настоящему серьёзная оценка будет на следующей неделе. Нам нужно посмотреть, как они восстановятся после этих игр», - сказал Мартино журналистам.

Ближайший матч МЛС «Интер Майами» проведёт в ночь с субботы на воскресенье – против «Орландо Сити».

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Лионель Месси Херардо Мартино Интер Майами ещё теги

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