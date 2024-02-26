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США. МЛС

​Коутиньо отреагировал на слухи о воссоединении с Месси в МЛС

26 Февраля 2024 • 17:55 Комментировать

В «Интер Майами» уже выступают четыре экс-звезды «Барселоны» - Лионель Месси, Серхио Бускетс, Жорди Альба и Луис Суарес. Поговаривают, что пополнить этот список может Филиппе Коутиньо, который в настоящий момент представляет катарский «Аль-Духаиль». Бразилец, которому летом исполнится 32 года, отреагировал на слухи.

«Я думаю только о настоящем моменте. Я хочу быть здоровым, хорошо готовиться, проводить хорошие матчи и получать удовольствие от футбола. Мы никогда не знаем, что произойдёт в будущем. Моё имя часто появляется в газетах, обо мне говорят и хорошо, и плохо. Я стараюсь не смотреть на это, а просто хорошо выполнять свою работу с удовольствием», - цитирует Коутиньо испанский Sport.

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Лионель Месси Филиппе Коутиньо Интер Майами аль-духаиль ещё теги
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