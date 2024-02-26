​Роналду или Месси: Эксперты сообщили, у кого больше шансов на «Золотой мяч»

На страницах авторитетного портала Goal регулярно обновляется рейтинг фаворитов на выигрыш «Золотого мяча» в 2024 году. В топ-20 фаворитов попали и звёздные Криштиану Роналду и Лионель Месси.

В новой версии рейтинга Роналду располагается на 17-й позиции, а Месси – на 20-й. Таким образом, шансы португальца выиграть «Золотой мяч» в 2024 году оцениваются выше, чем шансы аргентинца.

Добавим, что Лионель Месси выигрывал «Золотой мяч» восемь раз, а Криштиану Роналду – пять.

Что касается главного фаворита, то им считается полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем, который показывает отличные результаты в этом сезоне.

​Эксперты назвали фаворита на получение «Золотого мяча»