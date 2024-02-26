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США. МЛС

Месси забивает 20-й год подряд в официальных играх

26 Февраля 2024 • 09:37 Комментировать

Звездный нападающий «Интер Майами» Лионель Месси отметился голом в прошедшем матче второго тура МЛС против «Лос-Анджелес Гэлакси» (1:1). 36-летний аргентинец поразил ворота соперника в добавленное время и добыл для своей команды ничейный результат.

Как сообщает Sports Center, Месси забивает в официальных матчах 20-й год подряд. Первый свой мяч Лионель забил в мае 2005 года в матче за каталонскую «Барселону» против клуба «Альбасете». Тогда ему было 17 лет.

Аргентинец перешел в «Интер Майами» летом прошлого года на правах свободного агента. Нападающий подписал с американским клубом контракт, который рассчитан до конца 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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