Месси забивает 20-й год подряд в официальных играх

Звездный нападающий «Интер Майами» Лионель Месси отметился голом в прошедшем матче второго тура МЛС против «Лос-Анджелес Гэлакси» (1:1). 36-летний аргентинец поразил ворота соперника в добавленное время и добыл для своей команды ничейный результат.

Как сообщает Sports Center, Месси забивает в официальных матчах 20-й год подряд. Первый свой мяч Лионель забил в мае 2005 года в матче за каталонскую «Барселону» против клуба «Альбасете». Тогда ему было 17 лет.

Аргентинец перешел в «Интер Майами» летом прошлого года на правах свободного агента. Нападающий подписал с американским клубом контракт, который рассчитан до конца 2025 года.