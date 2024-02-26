Главный тренер «Интер Майами» назвал Месси гением

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино высказался о матче МЛС против «Лос-Анджелес Гэлакси» (1:1).

Напомним, «Интер Майами» сумел уйти от поражения благодаря голу знаменитого аргентинского нападающего Лионеля Месси уже в добавленное арбитром время.

«Я думаю, что во втором тайме мы играли лучше, у нас были моменты, соперник забил на контратаке, но затем у нас появилась решимость найти себя, и мы хорошо подошли к этому моменту, благодаря гению Лео Месси», — цитирует Мартино пресс-служба клуба.

После двух проведённых матчей в текущем розыгрыше МЛС «Интер Майами» возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе четыре набранных очка. На счету 36-летнего Месси один гол и одна результативная передача.