Месси замесил ничью: «Интер Майами» еле спасся от «Лос-Анджелес Гэлакси»

В условном втором туре МЛС «Интер Майами» отправился на запад США в гости к «Лос-Анджелес Гэлакси». Именно за этот клуб играл Дэвид Бекхэм после ухода из мадридского «Реала».

22 февраля стартовал очередной сезон МЛС. Наконец-то Лео Месси вернулся в официальный ритм. «Интер Майами» тогда встретился на родном стадионе с командой «Реал Солт-Лейк». В первом тайме Месси сделал ассист Тейлору, после перерыва Суарес помог забить Диего Гомесу. Отсюда и сложился итоговый счёт 2:0 в пользу «цапель».

То было лишь начало пути. Спустя четыре дня «розовым» предстояла поездка в Лос-Анджелес. Не в Голливуд, а на встречу с «Лос-Анджелес Гэлакси». Время там зимой отстаёт от московского на одиннадцать часов. Поэтому неудивительно, что матч был поставлен на 05:00 мск. Хотя изначально старт давали на 04:30.

Для «Лос-Анджелес Гэлакси» отчётная игра была первой в новом сезоне. У этой команды в старте также нашлось место экс-игроку «Барселону» – речь о Рики Пуче. У «Интер Майами» появилась в основе вся экс-каталонская четверка в лице Месси, Суареса, Альбы и Бускетса. Только вот в первом тайме ближе к забитому голу были хозяева.

На одиннадцатой минуте «Лос-Анджелес Гэлакси» заработал одиннадцатиметровый. Бускетс в своей штрафной площади схватил за плечо Пейнтсила. Арбитр отреагировал указанием перста на точку. Рики Пуч, в общем-то, нормально пробил в правый нижний угол, но Коллендер прыгнул куда надо и отразил пенальти.

В середине тайма и чуть позже ещё ряд возможностей открыть счёт имели «галактикос». Уже без пенальти. Фагундес подал штрафной справа, а Ёсида головой ударил мимо. Пейнтсил справа пробил в ближний угол – парировал Коллендер. Пуч после ошибки Месси примерно с линии штрафной площади протестировал перекладину.

Лионель постарался реабилитироваться на следующей же минуте. Его удар с семнадцати метров с рикошетом потащил Маккарти. Почти сразу Пейнтсил в контратаке ввёл мяч в чужую штрафную и угодил не в створ. По хG счёт первого тайма получился 2,32 – 0,12, но визуально всё же поменьше был этот показатель у хозяев.

На второй минуте второго тайма возник момент у Диего Гомеса. Выкатил ему слева Жорди Альба, а Гомес пробил прямо в Маккарти. К рубежу в час игры возник следующий шанс впереди у «Лос-Анджелес Гэлакси». Пейнтсил в зоне правого инсайда устроил стенку с Йовеличем и несильно ударил в руки Коллендера.

Вскоре хозяева претендовали на пенальти. Фагундес навесил слева со штрафного на дальний край вратарской, где Йовелич упал после контакта с Гресселем. Видеоассистенты в итоге не подозвали главного рефери к монитору. Недолго спустя удар Месси со стандарта был накрыт, а Гомес с подбора метил в левый нижний угол, но Маккарти спас «галактикос».

На 75-й минуте «цапли» оказались в роли догоняющих. Пейнтсил перед чужой штрафной сделал пас Пучу, чей удар отразил Коллендер. Дальше от правого угла вратарской прострелил Дельгадо, и Йовелич переправил мяч в пустой створ (1:0). Проверка видеоассистентов показала отсутствие «вне игры».

Пуч мог сворачивать интригу, войдя в штрафную с правого фланга, однако ударил аккурат в руки Коллендера. Габи Пек ещё крутил обводящим в левый угол – вратарь гостей не ловил мух, а ловил мяч. В районе 90-й минуты серьёзно включился уже Лео Месси. Как раз за вторую жёлтую карточку у хозяев был удалён Дельгадо.

Альба прострелил слева на Месси, и аргентинец едва не угодил в ближний нижний угол. А результативно их связка сработала на второй добавленной минуте. Обыгрались они на левом полуфланге, Жорди прострелил, и Лионель в падении проткнул мяч под перекладину. 1:1 – Месси на флажке спас «цапель» от поражения.

«Интер Майами» набрал четыре очка после двух матчей в новом сезоне МЛС. Достаточно огрехов есть у коллектива Херардо Мартино. Следующая встреча с соперниками состоится у «розовых» в воскресенье 3 марта. В более удобное время 00:30 мск «интеристы» сыграют с «Орландо Сити». Это будет дерби Флориды.

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Кирилл Иванцов