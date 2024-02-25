Альба рассказал, почему решил перейти в «Интер Майами»

Защитник «Интер Майами» Жорди Альба рассказал, почему летом 2023 года он принял решение перейти в команду МЛС из «Барселоны».

По словам 34-летнего футболиста, в «Интер Майами» он хотел воссоединиться со своими партнёрами по каталонскому клубу Лионелем Месси и Серхио Бускетсом.

«Возможность приехать в МЛС была очень заманчивой. Кроме того, я хотел вернуться к Месси и Бускетсу, а теперь приехал и Луис Суарес. Это убедило меня принять решение», — приводит слова Альбы CBS Sports.

В составе «Интер Майами» опытный защитник успел провести 14 матчей, забить в них два гола и отдать две результативные передачи.