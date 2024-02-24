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США. МЛС

​В сети появилось изображение макета новой формы клуба Месси фото

24 Февраля 2024 • 17:57 Комментировать

Гуру из мира футбольной формы, портал Footy Headlines, опубликовал изображение макета третьей формы «Интер Майами» на сезон 2024 года. Форма выполнена в мятно-зелёном цвете, на ней можно заметить оранжевые и белые элементы.

При этом отмечается, что дизайн третьей формы «Интер Майами» не является окончательным.

Отметим, что в составе «Интер Майами» выступает несколько звёздных футболистов, в том числе Лионель Месси. Техническим спонсором клуба МЛС является компания Nike.

Напомним, что «Интер Майами» начал новый сезон МЛС с победы – команда обыграла «Реал Солт-Лейк» (2:0).

​В сеть прочились фото новой выездной формы «Реала» - она оранжевая

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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