Гуру из мира футбольной формы, портал Footy Headlines, опубликовал изображение макета третьей формы «Интер Майами» на сезон 2024 года. Форма выполнена в мятно-зелёном цвете, на ней можно заметить оранжевые и белые элементы.

При этом отмечается, что дизайн третьей формы «Интер Майами» не является окончательным.

Отметим, что в составе «Интер Майами» выступает несколько звёздных футболистов, в том числе Лионель Месси. Техническим спонсором клуба МЛС является компания Nike.

Напомним, что «Интер Майами» начал новый сезон МЛС с победы – команда обыграла «Реал Солт-Лейк» (2:0).

​В сеть прочились фото новой выездной формы «Реала» - она оранжевая