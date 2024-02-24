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США. МЛС

​Игрока «Интер Майами» высмеяли за установку Месси и другим звёздам

24 Февраля 2024 • 16:37 Комментировать
Интер Майами
2:0
Реал Солт-Лейк

Перед стартовым матчем сезона МЛС против «Реал Солт-Лейк» установку футболистам «Интер Майами» на поле в так называемом энергетическом круге давал защитник ДеАндре Йедлин. Среди тех, к кому обращался игрок, были Лионель Месси, Серхио Бускетс и Луис Суарес.

В социальных сетях высмеяли Йедлина за эту установку звёздам, на что обращает внимание телеграм-канал «Первый спорт».

«Это как объяснять Ньютону, что такое гравитация», - приводит источник один из комментариев.

Отмечается, что последний значимый трофей ДеАндре Йедлин выигрывал в 2017 году – трофей Чемпионшипа с «Ньюкаслом».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Луис Суарес Серхио Бускетс ДеАндре Йедлин Интер Майами ещё теги

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