​Игрока «Интер Майами» высмеяли за установку Месси и другим звёздам

Перед стартовым матчем сезона МЛС против «Реал Солт-Лейк» установку футболистам «Интер Майами» на поле в так называемом энергетическом круге давал защитник ДеАндре Йедлин. Среди тех, к кому обращался игрок, были Лионель Месси, Серхио Бускетс и Луис Суарес.

В социальных сетях высмеяли Йедлина за эту установку звёздам, на что обращает внимание телеграм-канал «Первый спорт».

«Это как объяснять Ньютону, что такое гравитация», - приводит источник один из комментариев.

Отмечается, что последний значимый трофей ДеАндре Йедлин выигрывал в 2017 году – трофей Чемпионшипа с «Ньюкаслом».