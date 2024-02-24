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США. МЛС

Месси стал самым популярным спортсменом в США

24 Февраля 2024 • 09:35 Комментировать

Звезда «Интер Майами» Лионель Месси признан самым популярным спортсменом в США. Об этом свидетельствует исследование SSRS.

По результатам опроса населения страны, 36-летний аргентинский нападающий набрал пять процентов голосов, что больше, чем у других претендентов. Отмечается, что ранее футболист ни разу не побеждал в подобном голосовании.

Лионель переехал в МЛС летом прошлого года на правах свободного агента. В составе «Интер Майами» нападающий сыграл 15 поединков, в которых записал на свой счет 11 голов и шесть результативных передач. Его контракт рассчитан до конца 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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