Месси стал самым популярным спортсменом в США

Звезда «Интер Майами» Лионель Месси признан самым популярным спортсменом в США. Об этом свидетельствует исследование SSRS.

По результатам опроса населения страны, 36-летний аргентинский нападающий набрал пять процентов голосов, что больше, чем у других претендентов. Отмечается, что ранее футболист ни разу не побеждал в подобном голосовании.

Лионель переехал в МЛС летом прошлого года на правах свободного агента. В составе «Интер Майами» нападающий сыграл 15 поединков, в которых записал на свой счет 11 голов и шесть результативных передач. Его контракт рассчитан до конца 2025 года.