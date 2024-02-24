21-летний аргентинский полузащитник Федерико Редондо, который является сыном экс-игрока мадридского «Реала» Фернандо Редондо, трудоустроился в МЛС.

Перспективный хавбек перешел в «Интер Майами». Стороны подписали долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до 2027 года. В контракте прописан пункт о возможной пролонгации соглашения на один сезон. Об этом рапортует пресс-служба клуба.

До переезда в США Федерико защищал цвета аргентинского «Аргентинос Хуниорс». В минувшем сезоне хавбек поучаствовал в 58 встречах, в которых записал на свой счет два забитых мяча и две голевые передачи.