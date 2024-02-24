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США. МЛС

Пике: «Месси закрыл вопрос о лучшем игроке в истории»

24 Февраля 2024 • 02:01 Комментировать
Лос-Анджелес Гэлакси
...
Интер Майами
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26.02 04:30

Бывший футболист «Барселоны» Херард Пике поделился мнением об успехах своего экс-одноклубника Лионеля Месси.

Испанец считает, что 36-летний форвард, ныне выступающий за «Интер Майами», является безоговорочно лучшим футболистом в истории.

«Я вижу Лео счастливым, он осуществил все свои мечты. Если у кого-то и были сомнения относительно того, что он лучший в истории, то они развеялись после его триумфа на чемпионате мира», – поведал в интервью ESPN Пике.

Месси стал победителем чемпионата мира в составе сборной Аргентины в конце 2022 года. Бывший лидер «Барселоны» и «ПСЖ» был признан лучшим игроком того турнира, а впоследствии получил очередной «Золотой мяч».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Сборная Аргентины Херард Пике Интер Майами ещё теги

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