Пике: «Месси закрыл вопрос о лучшем игроке в истории»

Бывший футболист «Барселоны» Херард Пике поделился мнением об успехах своего экс-одноклубника Лионеля Месси.

Испанец считает, что 36-летний форвард, ныне выступающий за «Интер Майами», является безоговорочно лучшим футболистом в истории.

«Я вижу Лео счастливым, он осуществил все свои мечты. Если у кого-то и были сомнения относительно того, что он лучший в истории, то они развеялись после его триумфа на чемпионате мира», – поведал в интервью ESPN Пике.

Месси стал победителем чемпионата мира в составе сборной Аргентины в конце 2022 года. Бывший лидер «Барселоны» и «ПСЖ» был признан лучшим игроком того турнира, а впоследствии получил очередной «Золотой мяч».