Луис Суарес назвал цель «Интер Майами» на сезон

Центрфорвард «Интер Майами» Луис Суарес поведал о цели своей команды в стартовавшем розыгрыше МЛС.

«Мы хотим выиграть МЛС. Это самые лучшие амбиции на сезон. Вся команда приняла этот вызов, мы стремимся к титулу. Если у нас получится, то это будет очень важным событием для лиги», - передает слова уругвайского нападающего пресс-служба клуба.

В первом туре МЛС «Интер Майами» на своем поле принимал «Реал Солт-Лейк». Подопечные Херардо Мартино отпраздновали победу со счетом 2:0. Суарес в этой встрече отметился результативной передачей.

Месси и Суарес помогли «Интер Майами» начать сезон с уверенной победы