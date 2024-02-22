Месси пообщался с суперзвездой Голливуда в перерыве матча «Интер Майами»

В ночь с 21 на 22 февраля состоялся матч первого тура МЛС между «Интер Майами» и «Реал Солт-Лейк». Хозяева отпраздновали уверенную победу со счетом 2:0. Голы забивали Тейлор и Гомес.

В перерыве поединка звездный форвард «Интера» Лионель Месси встретил возле командной раздевалки звезду Голливуда Уилла Смита. Легенды перекинулись несколькими фразами, после чего 36-летний аргентинец ушел к одноклубникам.

Напомним, что в прошедшей встрече Лионель отметился результативным пасом. За «Интер Майами» форвард играет с лета прошлого года.

Месси и Суарес помогли «Интер Майами» начать сезон с уверенной победы